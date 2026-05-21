シャークニンジャは、コードレススティッククリーナーの新フラグシップモデル「SharkPowerClean 360 PRO」を2026年6月4日に発売します。本体カラーはミッドナイトブラックとメタリックペタルベージュの2色。実売価格は9万9000円（税込）。 「SharkPowerClean 360 PRO」 記事のポイント “圧倒的な掃除性能”を求めるユーザーの声に応えるシャーク最上位モデル。前モデルから吸引力をアップしているほか、新開発の「アク