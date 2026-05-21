2025年はMLB最多のセーブ失敗10回…61登板で防御率4.74【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に5-4で勝利した。1点を争う好ゲーム。勝利の立役者の一人となったのが、タナー・スコット投手だ。昨季は大不振に陥ったが、今季はV字復活。「これが本来の姿」「信じて良かった」とファンも喝采を送っている。スコットは同点の7回2死一、二塁のピン