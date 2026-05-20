女優の佐藤仁美が２０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。４６歳になった今も酒量が衰えていないことを明かす一幕があった。今回は「健康ガチ勢ＶＳ不摂生上等な女」。酒豪として知られ、「不摂生上等な女」代表として出演の佐藤は「お酒をとりあえず、いまだに飲むので」と話し出したところでＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「酒量は変わらない？」と聞かれると「変わらないです。