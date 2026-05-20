東都大学野球（読売新聞社など後援）は２０日、神宮球場で行われ、国学院大が青学大を６―１で破り、２０２２年秋以来、５度目の優勝を果たした。全５カードで勝ち点を挙げる「完全優勝」。６月８日に開幕する全日本大学野球選手権（全日本大学野球連盟、読売新聞社主催）への５年ぶり２度目の出場が決まった。国学院大は五回、石野蓮（３年・報徳学園）の満塁本塁打などで一挙６点を奪った。青学大は東都史上初の７連覇を果た