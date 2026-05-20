名駅で出会う極上パフェ 初夏の訪れを告げる紫の宝石 ナゴヤドット読者の皆様に、とっておきのご褒美スイーツの情報をお届けします！ 名古屋駅から徒歩圏内の好立地にあり、コーヒーと音楽にこだわったライフスタイルホテルの『ニッコースタイル名古屋』。 旬の食材や話題のスイーツを取り入れた季節のパフェを展開している同ホテル1階の「style kitchen Cafe＆Bar」に、6月30日(火)までの