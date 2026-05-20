ビックカメラは5月中旬から、オリジナルブランド「ビックアイデア」の、工事不要で使える冷房機器「スポットエアコン BIM-PA26A」と「ポータブルルームエアコン BIT-PA38A」を、全国のビックカメラグループ各店舗および公式オンラインショップで順次発売する。●壁の穴開けや配管工事が必要なしスポットエアコンは、昨年発売した後、早期に完売するほどの人気だった。今年は新たにポータブルルームエアコンを開発。家の中で暑