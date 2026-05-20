世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」夏休みを盛り上げる企画として、ワーナー ブラザースの人気アニメキャラクター『トムとジェリー』との期間限定コラボレーションをはじめ、夏にぴったりのひんやりスイーツ、夏の午後を優雅に過ごす新たなお食事のパッケージなど