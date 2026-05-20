１月２５日投開票の福井県知事選で、落選した元副知事の山田賢一氏側の運動員に選挙運動の見返りに現金などを渡したとして、県警は２０日、日本維新の会の地方組織「福井維新の会」幹事長で、同県鯖江市議の土田光容疑者（３３）を公職選挙法違反（買収）容疑で書類送検した。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。複数の捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、土田容疑者は１月１３日、福井市内で開かれた山