19日からクマの目撃が相次いだ千曲市で20日朝もクマ1頭が出没し、その後、駆除されました。けが人はいませんでした。目撃者「ちょうどあの辺でうろうろしてて」20日午前5時半すぎ、千曲市桜堂の埴生中学校近くで「クマが国道を渡っていった」と、通行人から警察に通報がありました。その後、警察などが千曲市稲荷山の河川敷でクマ1頭を発見し、午前7時半すぎに県のクマ対策員によって捕獲、駆除されました。クマが駆除された場所は