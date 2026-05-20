反町隆史さんと3400万円超の高級SUVホンダの純正アクセサリーを展開するホンダアクセスが実施した最新の意識調査で、「電気自動車（EV）が似合う有名人」トップ10に俳優の反町隆史さんが選ばれました。反町さんは過去に、イギリスの高級車メーカー・ベントレーの公式SNSでラグジュアリーSUV「ベンテイガ」との2ショットを披露しており、この投稿にユーザーから関心が寄せられています。ベンテイガは2015年に登場したベントレー