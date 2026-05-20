海運業の人手不足の解消に向け退職が近い自衛官を対象にした説明会が19日大分県大分市で開かれました。 説明会 この説明会は九州運輸局大分運輸支局が初めて開いたもので県内の海運業者など6社が参加しました。 対象は40代から50代の陸上自衛隊の自衛官で定年後の再就職先の一つとして関心を持ってもらうことが狙いです。 説明会 19日はおよそ20人が参加し乗組員の業務内容や必要な資格など
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ほぼ油…中国で一蘭を丸パクリか
- 2. 「母と叔父が絡んでいた」真相
- 3. マーモットにチョコ 男性を送検
- 4. 「おぎのや」の弁当で食中毒発生
- 5. バイク教習中に壁激突で意識不明
- 6. 更年期障害 夫への仕打ちが波紋
- 7. 奥多摩で上半身のない遺体発見
- 8. 島倉千代子さん 3回中絶していた
- 9. 永尾柚乃初監督映画カンヌで発表
- 10. 山口智子 スピリチュアル化加速?
- 1. ほぼ油…中国で一蘭を丸パクリか
- 2. 「母と叔父が絡んでいた」真相
- 3. マーモットにチョコ 男性を送検
- 4. 「おぎのや」の弁当で食中毒発生
- 5. バイク教習中に壁激突で意識不明
- 6. 奥多摩で上半身のない遺体発見
- 7. 雅子さま涙 何度も名を呼び去る
- 8. 14人にわいせつか 元修行僧逮捕
- 9. 東大の学園祭中止 多数の損害
- 10. 大分の海でシュモクザメ 注意
- 1. 定年夫を激怒させた妻のひと言
- 2. 彬子さま&瑶子さま 急転和解か
- 3. アメ横で一斉摘発 激変の光景
- 4. 宮崎被告のInstagram投稿が波紋
- 5. 総裁選中傷動画「秘書と連絡」か
- 6. 最大3万のスマホ補助 不公平訴え
- 7. 嘘の契約でAVに? 男の虚偽申告
- 8. 独ベジタリアン女性 日本で衝撃
- 9. 参政党議員8人 国保支払い逃れ
- 10. 李在明大統領が高市首相に木彫りの仮面９種を贈呈…和合を象徴、「両国の発展」への願いを込めて
- 1. 邦人負傷 男に精神疾患の治療歴
- 2. 上海でナイフ男 日本人も店内に?
- 3. 「タダで行為」日本男性に興味?
- 4. 大声や咀嚼音…外人客マナー指摘
- 5. 邦人2人負傷 男の言動に不審な点
- 6. NATO機がエストニアで無人機撃墜
- 7. WHO総会 台湾の参加を認めず
- 8. 台湾野党トップが見た習近平の姿
- 9. 露へ派兵怖い 北で深刻な事態に
- 10. イラン戦争は「やらなければ…」
- 1. はま寿司 110円→132円に値上げ
- 2. PayPay 6月2日から始まる大改悪
- 3. お酒離れでも「HUB」が大復活
- 4. 米大統領、くら寿司の株を取得
- 5. 驚愕 3億タワマンの隣に「下水」
- 6. 牛角の閉店続出「不調の原因」
- 7. セブン増量祭り「上げ底」払拭か
- 8. タマゴ1パック309円 過去最高値
- 9. 独身税は「年収500万円」なら“月500円”前後…でも会社負担も含めると「1000円規模」に!? 年収ごとの負担額はいくら？「年収200万～1000万円」までの金額を試算
- 10. ムダな投薬…医師を見抜く質問
- 1. Google 新AIモデルを発表
- 2. 「Google I/O 2026」で発表された「Gemini」のアップデートまとめ
- 3. iOS 11ではiMessagesでサクッと送金可能に、ARにも対応しSiriには「Intelligence(知能)」を搭載
- 4. 「Xperia 1 VIII」体験会開催へ
- 5. ゲームハード氷河期 到来の予感
- 6. 「読む・撮る・充電する」がもっと便利に。モバイルバッテリー機能付カード型ライト「CARD Light」
- 7. Netflix さらに広告を強化へ
- 8. 4K出力・有線LAN・カードリーダーなど充実の10ポート搭載！コンパクトな10in1ドッキングステーション
- 9. 2年ぶりの大型刷新、「PowerStore Elite」が性能・効率の新基準を打ち立てる【Dell Technologies World 2026】
- 10. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 11. 【決算深読み】JDI決算、米国ディスプレイ事業の行方は？ 債務超過で苦境続く
- 12. 【マジかよ】もっと、キレイに、つなげてみたい。 日本公開15周年記念、まさかの4Kリマスター版『ムカデ人間』８月公開［ホラー通信］
- 13. この性能が3万円台ってマジ？ Xiaomiの「REDMI Pad 2 Pro」が実現してる
- 14. グーグル、複数サービス横断のAIショッピングカート「Universal Cart」発表 今夏より米国で提供開始
- 15. マシュマロみたい？エレコムの新素材採用USBケーブルが登場 スペック表記がわかりやすい
- 16. [みんなのケータイ]AndroidスマホでiCloudカレンダーを同期・編集！ アプリを使った連携テク
- 17. パナソニック「LUMIX L10」が6月18日（木）に発売 チタンゴールドのみ7月9日（木）に
- 18. グーグルの開発者会議「Google I/O」を視聴するには
- 19. 充電を気にせず動画漬け。2万円台で「毎日充電」から解放されるタブレットがあるよ
- 20. Wi-Fi接続の範囲を60m以上も広げる技術が開発される、ソフトウェアアップデートだけで簡単に導入可能
- 1. クリロナ W杯初の6大会連続選出
- 2. W杯選外の守田「後悔ないです」
- 3. アーセナル 悲願のプレミア制覇
- 4. 村上の流出阻止 地元紙が直談判
- 5. 米のMVP選考 衝撃「大谷外し」
- 6. 元バレー代表監督、米農家に転身
- 7. W杯に三笘不在はむしろプラス?
- 8. 井上尚弥vsバム 日本開催が有力
- 9. 上田綺世 偉業達成も賛否両論に
- 10. 森保J落選の三笘に吉報舞い込む
- 1. 更年期障害 夫への仕打ちが波紋
- 2. 島倉千代子さん 3回中絶していた
- 3. 山口智子 スピリチュアル化加速?
- 4. Switch2 値上げ前価格で販売再開
- 5. 強殺 16歳への「心配」が物議
- 6. マツコ「母の日」廃止論に激怒
- 7. 「ベッキーの次に嫌い」あの告白
- 8. 日笠陽子が骨折 笑いながら報告
- 9. マイナカード取得義務化を提言へ
- 10. 小泉今日子 豊原功補と破局か
- 1. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ
- 2. 黒歴史化しそうな服 特徴を紹介
- 3. 鼻高ベビー 1年後の姿に驚きの声
- 4. ファミマ パケ詐欺の噂を検証
- 5. 毎晩の夜ランは不倫 夫許せない
- 6. 息子が交通事故 犯人返り討ちに
- 7. もれなく全部カワイイーーーッッ！！【一番くじ】ローソンでで買える♡「新作キャラグッズ」
- 8. 産後太りとは無縁の冨永愛に反響
- 9. 太った…麻辣湯人気の陰で嘆きも
- 10. 【松のや】ロースかつ定食が税別500円に！公式Xで1週間限定″ワンコインクーポン″追加《5月25日11時まで》