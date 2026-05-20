海運業の人手不足の解消に向け退職が近い自衛官を対象にした説明会が19日大分県大分市で開かれました。 説明会 この説明会は九州運輸局大分運輸支局が初めて開いたもので県内の海運業者など6社が参加しました。 対象は40代から50代の陸上自衛隊の自衛官で定年後の再就職先の一つとして関心を持ってもらうことが狙いです。 説明会 19日はおよそ20人が参加し乗組員の業務内容や必要な資格など