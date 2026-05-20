バラエティー番組『トークィーンズ』（フジテレビ系／毎週木曜23時）に、2週連続でM！LKが登場。前編となる5月21日の放送では、メンバー同士による暴露大会（？）が展開される。【写真】M！LKメンバー全員が『トークィーンズ』に初登場本番組は、女性タレントが一堂に集結してバラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが