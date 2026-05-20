ブラジル・サッカー連盟は18日、W杯北中米大会（6月11日開幕）のメンバー26人を発表し、当落が注目されていたFWネイマール（34＝サントス）が4度目のメンバー入りを果たした。故障続きで左膝前十字じん帯を断裂した23年10月を最後に代表から遠ざかっていたが、土壇場で劇的な復帰を果たした。ネイマールが滑り込みで4度目のW杯を決めた。コンディション不良で2年半以上も代表招集がなく、昨年12月には左膝を手術。それでもアン