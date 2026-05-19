女優の池波志乃（71）が、19日放送のNHK「ハートネットTV」（火曜後8・00）にゲスト出演し、夫で俳優の故・中尾彬さん（享年81）との別れの瞬間を振り返った。お互いに大病を患い、終活を考えて進めてきた2人。特に中尾さんは肺がん、肝臓がん、小腸がんと3度のがんを経験し、80を超えた後は体にメスを入れることをやめたという。24年になると、体調の悪い日が多くなり、5月15日に容体が急変。主治医を呼び、痛み止めの処置