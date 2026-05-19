女優の池波志乃（71）が、19日放送のNHK「ハートネットTV」（火曜後8・00）にゲスト出演し、夫で俳優の故・中尾彬さん（享年81）との別れの瞬間を振り返った。

お互いに大病を患い、終活を考えて進めてきた2人。特に中尾さんは肺がん、肝臓がん、小腸がんと3度のがんを経験し、80を超えた後は体にメスを入れることをやめたという。

24年になると、体調の悪い日が多くなり、5月15日に容体が急変。主治医を呼び、痛み止めの処置を受けたが、翌16日に死去した。

池波は、その忘れられない瞬間を告白した。「あ、亡くなっちゃったと思った時…でも、ずっと付いていたから。目の前でだんだん息が小さくなっちゃって。“息、ちゃんとしなきゃダメだよ”って言ったくらいなんですよ。そしたら、すーっと言って、すっと止まっちゃったんです」。日中は呼吸が苦しそうにした時もあったが、最後は安らかに呼吸を止めて逝（い）ったという。

中尾さんとは、生前から終活を進めてきていた。突然訪れた別れだったが、「“何のためにやっていたんだ、私”と言い聞かせながら」と、自らを叱咤激励したという。

看護師にエンゼルケアと呼ばれる死後の処置を依頼。池波が考えたのが、中尾さんの最後の身だしなみだった。スカーフを首にぐるぐる巻きにした、トレードマークの“ねじねじ”を、看護師に託したという。「“とりあえず、ねじねじをしてあげて下さい”って。家なので、これから銀座に行くような格好をさせてあげなきゃと思って。“ねじねじ、これどうやったらいいんでしょう”って、看護師さんが…。“これやります”って私がやって」。結局、最後のねじねじは、池波自身がしたことを明かした。

その後、放心状態になった池波は、なぜか深夜に自宅を出たという。「何をしていいか分からず、なぜか“ちょっとおつかいに行ってくるね”って彬に言って、ほっつき歩いて」。買う物もないのに、入ったのはコンビニ。そこで、懸命に商品の入れ替え作業をしている若い店員を見て、我に返ったという。「夜中なのに、入れ替えているんですよね。凄いお兄さんたちが頑張っていて、凄く働いていたんですよ。“私、何やってるんだろう？バカだな”って、慌てて帰って。それで、しゃんとしたみたいな」。笑みを浮かべながら、気丈に振り返った。