「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）巨人が７連勝。開幕１軍を逃し、苦しみ続けた戸郷が７回５安打無失点で、三度目の正直で今季初勝利を挙げた。試合後、阿部監督は「チームにとっても本人にとっても大きな１勝になりましたね」と喜んだ。球場の球速表示も１５３キロを計測。指揮官は「横から見てる感じてキレも良さそうでしたし、途中からすごくテンポもよくなってきたんで、最後、七回まで引っ張り