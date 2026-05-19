19日、参議院法務委員会において、共産党の仁比聡平議員が外国人の在留手続きに関する手数料について、平口洋法務大臣に質問した。【映像】平口法務大臣が「フリーズ」？→国会ストップの瞬間（実際の様子）外国人の在留手続きに関する手数料を在留期間更新などの上限を10万円（現行1万円）、永住許可を30万円（現行1万円）に引き上げる法案について、仁比議員は「例えば日本生まれの外国籍の子どもで、第一言語は日本語で、日