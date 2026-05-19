5月10日に初日を迎え、連日、熱戦が繰り広げられている大相撲五月場所（5月24日千秋楽）。「十両では首の大ケガで序の口まで番付を落とし、3年ぶりに十両に戻り『関取』になった炎鵬が土俵を盛り上げています。幕内は豊昇龍、大の里の両横綱、大関の安青錦、小結の高安など看板力士が休場していますが、今場所から大関に戻った霧島、小結の若隆景、平幕の豪ノ山が元気な相撲で土俵を締めています。終盤戦に向けて優勝争いも激