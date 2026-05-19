タレントのビビる大木と矢作兼がＭＣを務めるテレビ東京系「家、ついて行ってイイですか？」が１７日放送された。劇団ひとりがゲスト出演。「鬼嫁」だというラーメン屋夫婦の出産に関する映像を見た後に、タレントで妻の大沢あかねの出産エピソードを披露した。矢作から「立ち会った？」と聞かれたひとりは、「立ち会った、立ち会った」と返答。「俺、すごいカメラ回した。入院してからだから、６時間ぐらい回して。インタビ