冬眠明けのクマを捕まえて人里への出没を減らす春の管理捕獲についてです。今年、県内ではこれまでに7頭が捕獲され、うち3頭は対策を重点的に行う「管理強化ゾーン」で捕獲されたことがわかりました。これは秋田放送が県に情報公開を請求してわかったものです。今年の春の管理捕獲ではこれまでに6つの市町村で合わせて7頭のクマが捕獲されました。このうち横手市と東成瀬村、それに鹿角市では人の生活圏への侵入を防ぐため、