２４年パリ五輪フェンシング女子サーブル団体銅メダルの江村美咲が１９日、自身のインスタグラムを更新。「３月末の大会で足を負傷して以降、２大会を欠場しながら治療とリハビリを続けています」などとつづり、左足にギプスをつけ松葉づえをつく写真や治療を受ける写真、練習動画を投稿した。「順調に進んでいると感じていた時期もありましたが、最近は競技復帰の難しさを感じる日々でもあります」ともどかしさをつづり、「ま