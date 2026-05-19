株式会社エツミは、クッションボックスを備えたカメラバッグ「DS-0032 STROVE（ストローブ） カメラショルダー ブラック」を5月22日（金）に発売する。推奨売価は7,700円。 シリーズ名の「STROVE」は、「Stroll 散策×Active 躍動」を組み合わせた造語。カメラを衝撃から保護するインナーボックスが付属しながら、普段使いでの利便性も追求したショルダーバッグとしている。 着脱式のクッシ