株式会社エツミは、クッションボックスを備えたカメラバッグ「DS-0032 STROVE（ストローブ） カメラショルダー ブラック」を5月22日（金）に発売する。推奨売価は7,700円。

シリーズ名の「STROVE」は、「Stroll 散策×Active 躍動」を組み合わせた造語。カメラを衝撃から保護するインナーボックスが付属しながら、普段使いでの利便性も追求したショルダーバッグとしている。

着脱式のクッションボックスはバッグ本体より一回り小さくしたことで、カメラ機材以外の荷物を収められるフリースペースを同時に確保した。メイン収納部は舟形に大きく開くファスナー仕様となっており、機材のスムーズな出し入れに対応。インナーカラーには鮮やかなオレンジを採用し、視認性を高めた。

ショルダーベルトにはワンタッチで着脱できるバックルを装備。さらにバッグの底面には2本のベルトを備えており、三脚や一脚などの長物機材を固定して持ち運ぶことが可能となっている。

外形寸法：340×210×180mm 内寸：310×200×170mm インナーボックス内寸：230×170×100mm 重量：550g