寝台特急サンライズエクスプレス（285系） JR西日本は、寝台特急「サンライズ瀬戸」および「サンライズ出雲」の上り列車（東京行き）の一部寝台を、一般発売よりも早く確保できるプラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」を5月27日（水）13時00分に発売する。日本旅行の「tabiwaトラベル」で取り扱う。 2026年7月～9月の混雑期に向けて、サンライズ瀬戸、出雲の上り列車が、通常の1ヶ月前の一般販売より早