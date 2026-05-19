株式会社ケンコー・トキナーは、ZEISSブランドのスポッティングスコープ「ZEISS Conquest Apia 65」を6月5日（金）に発売する。店頭予想価格は27万5,000円。 20～50倍のズームに対応し、視野全体で鮮明かつコントラストの高い描写を実現。光透過率は87%で、低照度環境での観察にも対応する。軽量かつコンパクトな設計と高い光学性能を両立し、自然観察やバードウォッチング用途を想定して