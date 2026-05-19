ZEISS、20～50倍ズームのプレミアムスコープ「Conquest Apia 65」 視野の隅々まで高コントラスト アルカスイス互換台座を装備
株式会社ケンコー・トキナーは、ZEISSブランドのスポッティングスコープ「ZEISS Conquest Apia 65」を6月5日（金）に発売する。店頭予想価格は27万5,000円。
20～50倍のズームに対応し、視野全体で鮮明かつコントラストの高い描写を実現。光透過率は87%で、低照度環境での観察にも対応する。軽量かつコンパクトな設計と高い光学性能を両立し、自然観察やバードウォッチング用途を想定している。
人間工学に基づいた位置にフォーカスおよびズームダイヤルを搭載。繰り出し式のアイカップやサンシェードも備える。また、保護性とグリップ性を兼ね備えたラバー外装や撥水性のある「LotuTec」コーティングを採用した。
さらに、素早いズーム調節を可能にするレバーが付属するほか、アルカスイス互換形状の回転機能付き台座を装備する。
ストラップ付きの保護ケース（ステイオンケース）とスマートフォン撮影用アダプターも別売で用意する予定。
発売予定のスマートフォン用アダプター対物レンズ径：65mm 倍率：20倍～50倍 最短合焦距離：3.5m 光透過率：87% 視界：48～27m（1,000m先の視界） 射出瞳径：3.2～1.2mm 見掛け視界：54～71° アイレリーフ：18～20mm 防水性能：200mbar 長さ：299mm 重さ：1,350g 店頭予想価格：27万5,000円