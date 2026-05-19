ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ「ショコラミント エクストラ」を5月19日から期間限定で発売する。同商品は、清涼感のあるミントアイスクリームに、パリパリ食感のビターチョコチップを合わせたアイスクリーム。突き抜けるようなミントの爽快感に、チョコチップの食感がアクセントとなり、思わず癖になる味わいに仕上げた。これからの暑い夏にぴったりな爽やかな味わいを楽しんでほしいという。ハーゲンダッツは、アイスク