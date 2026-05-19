【エコずんだもん サステナブルで地球を救うのだ】 5月20日12時 予約受付開始予定 価格：3,850円 ピーエムオフィスエーは、1/12スケールプラモデル「エコずんだもん サステナブルで地球を救うのだ」の予約受付を5月20日12時から開始する。 本製品は世界的なナフサ不足に対応するため、プラモデルの廃棄ランナーを利用して製造した「プラフィア ずんだ