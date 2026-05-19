【エコずんだもん サステナブルで地球を救うのだ】 5月20日12時 予約受付開始予定 価格：3,850円

ピーエムオフィスエーは、1/12スケールプラモデル「エコずんだもん サステナブルで地球を救うのだ」の予約受付を5月20日12時から開始する。

本製品は世界的なナフサ不足に対応するため、プラモデルの廃棄ランナーを利用して製造した「プラフィア ずんだもん」。その性質上同じ色が1つも存在しないという。

肌の成型色は通常の「ずんだもん」と同一のようで、髪や服部分を塗装する楽しみも生まれるだろう。普段とは少し違う「ずんだもん」のかわいさを味わえる。

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