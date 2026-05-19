廃棄ランナーから「ずんだもん」を再生。「エコずんだもん」プラモデルがPLUMから5月20日登場
【エコずんだもん サステナブルで地球を救うのだ】 5月20日12時 予約受付開始予定 価格：3,850円
ピーエムオフィスエーは、1/12スケールプラモデル「エコずんだもん サステナブルで地球を救うのだ」の予約受付を5月20日12時から開始する。
本製品は世界的なナフサ不足に対応するため、プラモデルの廃棄ランナーを利用して製造した「プラフィア ずんだもん」。その性質上同じ色が1つも存在しないという。
肌の成型色は通常の「ずんだもん」と同一のようで、髪や服部分を塗装する楽しみも生まれるだろう。普段とは少し違う「ずんだもん」のかわいさを味わえる。
【世界が危機？！ナフサ不足を受けて、再生材でできたずんだもんが登場！】- PLUMPMOA (@pmoa_plum) May 18, 2026
～サステナブルで地球を救うのだ ～
樹脂不足・材料不足の世界情勢のこんな世の中だから！
PLUMの新たな取り組みとして、廃材や回収ランナーを使用し、エコでサステナブルなずんだもんのプラスチックキットを作成します。 pic.twitter.com/SmEIwB88OJ
(C)SSS