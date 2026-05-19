5月12日（火）に第5話が放送された高橋一生主演の『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）。「タイムリープ」と「転生」を組み合わせたトンデモ設定の本作は、考察要素が多岐にわたり混沌としてきている。新興IT企業「NEOXIS」の創業社長・根尾光誠（高橋）は、業界トップに立つために手段を選ばず会社を拡大させてきた、傲慢で冷酷無比な男。たくさんの人間から恨みを買ってきた彼は、ある日、神社の階段から何者