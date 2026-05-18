かつてセレソンの一員としてコパ・アメリカ制覇に貢献し、名門ヴァスコ・ダ・ガマのレジェンドとして愛されたジェオヴァニ・シウヴァ氏が、突然の体調不良により62歳で急逝した。『The Sun』が伝えている。月曜日早朝に病院へ緊急搬送され、医師団による懸命の蘇生措置が行われたものの、そのまま帰らぬ人となった。家族がSNSを通じて訃報を発表すると、ブラジル国内のみならず世界中のサッカーファンに衝撃が広がっている。ジェオ