◆大相撲▽夏場所９日目（１８日、両国国技館）十両・白熊（二所ノ関）が３連勝で４勝５敗とした。同・日翔志（追手風）に突かれて後退したが、土俵際ではたき込んだ。「久しぶりの引き。でも、最後に引くのは嫌」と内容を反省した。１勝５敗から盛り返したが「まだまだ安心出来ない」と、表情を引き締める。相手の日翔志は新潟・能生中の先輩だった。白熊ら能生中の相撲部の多くは近くにある海洋高に進むが、日翔志は埼玉栄