シューズやアパレルなどを手がけるHOKAは18日、陸上男子長距離で元SGホールディングスの近藤幸太郎選手とアスリート契約を締結したと発表しました。青山学院大学出身の近藤選手は在学中、岸本大紀選手(現GMOインターネットグループ)とともにWエースとして活躍。箱根駅伝には3年連続で出場し、4年次には2区で区間2位の記録を残しました。HOKA JAPANはインスタグラムなどで近藤選手を紹介し、「今後は米国のプロランニングチームHOKA