なでしこリーグ1部の湯郷ベルは、きのう（17日）ホームで日体大SMG横浜と対戦し、0対1で敗れました。順位は7位のままです。次節は今月（5月）25日、ホームで朝日インテック・ラブリッジ名古屋と対戦します。