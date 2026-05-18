プロボクシングの元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン、43）が、「バム」ことスーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、26）の実力に言及し、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）を倒せると明言した。ロドリゲスは6月13日にWBA世界バンタム級王者に挑戦米ボクシング専門誌「ザ・リング」（ウェブ版）が2026年5月17日に報じた。ドネアはフライ級（50.8キロ）からフェザー級（57.1キ