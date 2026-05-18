カールスルーエのFW福田師王が3試合連続ゴールドイツ2部カールスルーエのFW福田師王は現地時間5月17日に今季最終節でボーフム戦に先発出場。1-2で敗れたものの、前半19分に3試合連続弾となる今季6得点目を決めた。直近8試合で5ゴールと好調ぶりに「岡崎ばりに反応早いな」と反響を呼んでいる。0-1と1点ビハインドで迎えた前半19分だった。福田はコーナーキックの流れから、味方のシュートがGKに防がれたこぼれ球に素早く反応。