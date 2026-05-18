カールスルーエのFW福田師王が3試合連続ゴール

ドイツ2部カールスルーエのFW福田師王は現地時間5月17日に今季最終節でボーフム戦に先発出場。

1-2で敗れたものの、前半19分に3試合連続弾となる今季6得点目を決めた。直近8試合で5ゴールと好調ぶりに「岡崎ばりに反応早いな」と反響を呼んでいる。

0-1と1点ビハインドで迎えた前半19分だった。福田はコーナーキックの流れから、味方のシュートがGKに防がれたこぼれ球に素早く反応。左足で蹴り込んでゴールネットを揺らした。

22歳の福田は昨夏に1部ボルシアMGから期限付き移籍でカールスルーエに加入。シーズン前半戦は全てベンチスタートからの出番で活躍の機会は限られていたが、第27節グロイター・フュルト戦（3-1）でおよそ3か月ぶりのゴールを決めると、そこから最終節までのラスト8試合で5得点とゴールを量産。直近4試合は全てスタメン出場と、いい形でシーズンを締めくくった。

福田の活躍に対し、SNSでは「覚醒来た」「これは来季スタメンありそう」「これはすごい」「やっと覚醒か？」「4年後楽しみ」「スタメンでで続けたらどうなるか」といったコメントが寄せられていた。22歳のストライカーは飛躍のきっかけを掴むシーズンとなっただろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）