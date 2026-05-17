とちぎテレビ スポーツを通して障がいのある人たちの自立や社会参加を促進する、栃木県内最大規模の障がい者のスポーツ大会が、１７日から宇都宮市内で始まりました。 今回で２２回を数える「県障害者スポーツ大会」の開会式には、出場選手や福田富一知事など関係者が出席し、去年の全国障害者スポーツ大会・ソフトボール投げと砲丸投げで金メダルに輝いた市田敬一選手が選手宣誓を行いま