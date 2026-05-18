バイエルンの伊藤洋輝とキム・ミンジェがビールをかけあったドイツ1部ブンデスリーガを制したバイエルン・ミュンヘンはホームでの今季最終戦後に、2連覇を祝うシャーレアップとビールかけを行った。日本代表DF伊藤洋輝と韓国代表DFキム・ミンジェの日韓コンビも歓喜の輪に加わった。現地時間5月16日に行われた今季最終戦でバイエルンはケルンを5-1で下し、有終の美を飾った。34試合で28勝5分1敗。圧倒的な強さで2位ドルトムン