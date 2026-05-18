生島峰至氏が解説…右投げ左打ち特有の「体の開き」を防ぐ右足の意識右投げ左打ちの選手に起きやすい、打撃での“エラー動作”が「体の開き」だ。一塁ベースへ早く走り出そうとする意識から体が逃げ、強い打球を打てないケースは少なくない。大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放ち、現在は現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、右足の動かし方に原因があ