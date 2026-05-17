初夏の訪れとともに、モスバーガーから海老好きにはたまらない限定メニューが今年も登場♡2026年5月20日（水）より、「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」と、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」が期間限定で発売されます。ぷりぷり食感の海老と爽やかなバジル、さらに濃厚アボカドや特製タルタルソ