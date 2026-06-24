ニベア花王は、リップクリーム市場売上No.1（インテージSRI＋ リップクリーム市場 2025年1月〜2025年12月ニベア ディープモイスチャーリップシリーズ（累計売上金額））「ニベア ディープモイスチャーリップ」シリーズから、唇の縦ジワにもとけこむように浸透（角層まで）保湿し、ふっくらハリのある唇に導く美容液リップクリーム「ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック」を、7月25日に発売する。

唇は角層が薄く皮脂腺がないため、乾燥や摩擦の影響を受けやすい部位。そのため、生活者にとって、唇のカサつきや皮むけが主な悩みとなっている。リップクリーム市場においても保湿カテゴリーは拡大傾向にあり、「ニベア ディープモイスチャーリップ」シリーズは2010年の発売以来、“ひと塗りでしっかりうるおう”“高保湿が続く”という2つの価値を追求し続け、16年目を迎えた現在も継続して支持を得ている（2018年と2025年の年間売上シェア比2.0倍 インテージSRI＋ リップクリーム市場）。

そのような中、うるおい不足による縦ジワが目立つというお悩みの広がりにニベアは着目した。同社調べでは約38％の人が「唇の縦ジワが気になる」と回答しており、縦ジワへの意識は季節を問わず通年のもので、さらに10代や20代といった年代でも悩みとして挙げられている（ニベア花王調べ2025年2月ベンチマーク調査15〜69歳女性 n＝483）。



「ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック」（左から：無香料、スイートゼラニウム＆ローズの香り）

そこでニベアは、乾燥やカサつきなどのお悩みだけでなく、縦ジワにも着目し、唇の縦ジワにもとけこむように浸透（角層まで）する「ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック」を新発売する。

同製品は、ニベアのリップとしては初めての、高い保湿効果のある高保水型ヒアルロン酸α（加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、アミノ酸系保水成分（ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル））（保湿））と保湿機能性ペプチドα（アセチルヘキサペプチド−8、アミノ酸系保水成分（保湿））を組み合わせた美容液成分（保湿）配合。さらに保湿成分（はちみつ、ローヤルゼリーエキス、グリセリン）も配合している。

柔らかく濃厚な美容液リップクリームが唇の縦ジワにもスルスルとけこむように浸透して密着し、高い保湿効果が続き、ふっくらハリのある唇に導く。さらに、UVカット成分配合（SPF30 PA＋＋＋）で、一年を通して使いやすいアイテムとなっている。

［小売価格］設定なし

［発売日］7月25日（土）

ニベア花王＝https://www.nivea-kao.jp