モスの海老バーガーが今年も登場♡アボカド×バジルの初夏限定メニュー

初夏の訪れとともに、モスバーガーから海老好きにはたまらない限定メニューが今年も登場♡2026年5月20日（水）より、「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」と、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」が期間限定で発売されます。ぷりぷり食感の海老と爽やかなバジル、さらに濃厚アボカドや特製タルタルソースが織りなす、今だけの贅沢な味わいに注目です。

アボカド×海老の爽やか新作

「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」は、海老のむき身をたっぷり使用した海老カツに、トマトとダイス状のアボカドを合わせた彩り豊かな新作バーガーです。価格は590円。

サクッと揚げた海老カツは、一口ごとに海老の風味とぷりぷり食感をしっかり楽しめる仕上がり。そこに、国産バジルを使用した爽やかなバジルマヨソースが加わり、濃厚なアボカドと絶妙にマッチします。

クリーミーなアボカドのコクと、みずみずしいトマトのフレッシュ感が重なり、揚げ物でありながら重たくなりすぎないのも魅力。初夏らしい爽やかな味わいで、女性人気を集めそうな一品です♪

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豪華すぎる海老フライバーガー

数量限定で登場する「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」は、昨年よりサイズアップした大ぶりの海老フライを2本使用した、インパクト抜群のバーガー。価格は780円です。

使用する海老は、甘みが強くぷりっとした食感が特長のバナメイエビ。さらに、粗さの異なる2種類のパン粉を使うことで、サクサク感までしっかり楽しめるよう工夫されています。

グリーンリーフとキャベツの上に海老フライを重ね、たっぷりのタルタルソース※とカツソースを合わせた食べ応え満点の一品。

タルタルソースにはディルを加え、爽やかな香りも感じられる大人っぽい味わいに仕上げています。

今年は新たに“くし切りレモン”付きで提供されるのもポイント。途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースに爽やかな酸味が加わり、最後まで飽きずに楽しめます。

※はちみつ入りのソースを使用しています。

初夏だけの贅沢バーガーを満喫♡

海老のぷりぷり感を存分に味わえるモスバーガーの限定メニューは、今年も満足度の高いラインナップ♡

「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」は爽やかさと濃厚さを両立した初夏らしい味わい、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」は贅沢感たっぷりのご褒美バーガーです。

販売期間は2026年5月20日（水）～7月中旬まで。気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪