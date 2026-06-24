CONVERSE「ALL STAR」新シリーズ登場♡モードに進化した注目シューズをチェック

長年愛され続けるCONVERSEの「ALL STAR」から、モードなエッセンスを取り入れた新シリーズ「ALL STAR POLARIGE」が登場します。アイコニックなデザインをベースに、シャープなシルエットや上質な素材使いで再構築された注目コレクションです。日本国内生産による丁寧な仕上がりも魅力。2026年7月3日より発売される新作3モデルの魅力を詳しくご紹介します♡

モードな存在感を放つSHIN-HI

「ALL STAR POLARIGE SHIN-HI」は、オールスターのハイカットデザインをベースに、ブーツのようなシルエットへとアップデートしたモデルです。

キャンバス素材のカジュアルさに加え、ポインテッドトウと約5cmヒールを採用することで、女性らしい洗練された印象を演出。

トウキャップにはレザーを使用し、異素材のコントラストがさりげないアクセントになっています。

さらに、通常より長めのシューレースや細かいピッチのハトメ設計により、足元をすっきりと美しく見せてくれるのもポイント。チャームを付けたりレースアレンジを楽しんだりと、自分らしいスタイリングが叶います。

ALL STAR POLARIGE SHIN-HI



価格：26,400円

サイズ：22.0～25.0cm（カラー：ブラック）

発売日：2026年7月3日

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抜け感がおしゃれなミュールタイプ

「ALL STAR POLARIGE MULE」は、オールスターをミュール仕様にアレンジしたモデル。かかと部分を開放したデザインが、軽やかで抜け感のある足元を演出します。

光沢感のあるシンセティック素材とメッシュ素材を組み合わせることで、スポーティさとモード感を絶妙に両立。

ホワイトとブラックの2種類のシューレースが付属し、その日のコーディネートに合わせて印象を変えられるのも魅力です。

カラーはALL STARらしいブラックとレッドの2色展開。シンプルながら存在感があり、普段のスタイリングをぐっと新鮮に見せてくれます。

ALL STAR POLARIGE MULE



価格：24,200円

サイズ：22.0～25.0cm（カラー：レッド／ブラック）

発売日：2026年7月3日

上質レザーが映えるシルバーモデル

シリーズの中でも特に洗練された雰囲気を放つのが「ALL STAR POLARIGE MULE SV」です。

上質なレザーを使用したアッパーが、ポインテッドトウの美しさをより際立たせる一足。存在感のあるシルバーカラーがコーディネートの主役となり、シンプルな装いにも華やかさをプラスしてくれます。

タン部分にはメッシュ素材を採用し、軽快さとスポーティな要素もプラス。日本製ならではの高品質な仕上がりで、長く愛用したくなるモデルです。

ALL STAR POLARIGE MULE SV



価格：25,300円

サイズ：22.0～25.0cm（カラー：シルバー）

発売日：2026年7月3日

まとめ

CONVERSEの新シリーズ「ALL STAR POLARIGE」は、オールスターの魅力を残しながら、よりモードで洗練されたスタイルへと進化したコレクションです。

ブラックのブーツライクなSHIN-HI、軽やかなMULE、華やかなシルバーのMULE SVと、それぞれ異なる個性が楽しめるラインアップ。

ファッション感度の高い大人女性の足元をアップデートしてくれる一足として、ぜひチェックしてみてくださいね♪