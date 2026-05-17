石田裕太郎は6回1失点も5敗目■巨人 1ー0 DeNA（17日・東京ドーム）DeNAは17日、東京ドームで行われた巨人戦に0-1で敗れ、3連敗を喫した。1試合で5盗塁を許す内容に、相川亮二監督は「チームとして防がないといけない」と険しい表情を見せた。先発の石田裕太郎投手、松尾汐恩捕手のバッテリーは、浦田俊輔内野手に二盗、さらに三盗されるなどこの回だけで3盗塁を許した。さらに7回には再び浦田に二盗を決められ、8回には松本剛