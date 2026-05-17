ポルトガル１部スポルティングを今季限りで退団すると表明した元日本代表ＭＦ守田英正（３１）が、スペイン１部の名門レアル・マドリード入りへ進展していると現地メディアが報じた。守田は今季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）で超絶パフォーマンスを見せて欧州での評価が急上昇しているが、１５日に発表された北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーからはまさかの落選。その後に自身のインスタグラムでスポルティング退団を表