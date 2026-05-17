シンガー・ソングライターで俳優の泉谷しげる（78）が、主演の映画「天才か人災か！泉谷しげる全力ライブTHE MOVIE」（石井岳龍監督）を企画・製作することが16日、分かった。支えるファンを巻き込むためにクラウドファンディング方式で製作費を募集、コロナ禍からの再生を支援するために全国のライブハウスで上映する計画を明らかにした。「80歳を目前にした泉谷の生きざま、ライブを作品化する試み。ライブとはテクニックでは