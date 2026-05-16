投手・大谷のサイ・ヤング賞論争が過熱ドジャースの大谷翔平投手がマウンド上で圧倒的な輝きを放ち続けている。そんな中、米メディアの間では早くもサイ・ヤング賞の獲得を期待する声が急速に高まっている。大谷は13日（日本時間14日）に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板。7回を投げ、8奪三振4安打無失点という珠玉の投球を見せ、今季3勝目を挙げた。この好投により、防御率は驚異の「0.82」まで向上。両リーグを通じ