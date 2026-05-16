◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、東京競馬場昨年のオークスに続いて、２つ目のＧ１タイトルを狙うカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、１６時１２分に東京競馬場に到着した。府中の舞台はオークス以来約１年ぶりだが、落ち着き十分の雰囲気を見せた花田秀雄助手は「変わりなく、去年来たときと同じような感じで落ち着いていて、