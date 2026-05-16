「ポイント経済圏」の陣取り合戦で新たな動きが加速している。従来の銀行免許を持たない事業者が、「BaaS」という仕組みを使った銀行サービスを次々に立ち上げているのだ。中でも注目は、鉄道の王者JRの動き。利用者にとっては日々の生活でポイントが貯めやすく、新幹線が4割引になるなどおトクな特典もある。ただし、利用には注意点もあるので解説しよう。（消費経済ジャーナリスト 松崎のり子）

狙いは「ポイント経済圏」か

JR西×りそな資本業務提携のワケ

大型連休が始まるタイミングで、注目ニュースが飛び込んできた。JR西日本と、りそなグループの資本業務提携だ。JR西がりそなグループ傘下の関西みらい銀行に出資し、2027年をめどに新銀行サービス「WESTERミライバンク（仮）」を立ち上げるという。

超低金利時代が終焉を迎え「金利のある世界」に戻りつつある今、銀行への注目度が上がっている。しかし、きっかけは金利だけとは限らない。“ネオ銀行”（詳細は後述）がアピールするのは、「ポイント経済圏」だ。これは一般消費者も大いに興味のある話だろう。

JR西が利用者拡大の“武器”にするのが、「WESTER ポイント」だ。ネット予約「e5489（いいごよやく）」、エクスプレス予約、スマートEXで山陽新幹線・特急列車などを予約した時や、クレジットカード「J-WESTカード」やICカード「ICOCA」の利用などでポイントが付く。スマホ決済サービス「Wesmo!（ウェスモ）」の利用でも貯められる。

すでにJR西グループにおいてWESTER ポイント経済圏が稼働しているところに、さらに銀行が加わる。資本業務提携の狙いを、この視点から読み解いてみたい。

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